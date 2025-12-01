Прогноз магнітних бур на 1 грудня: якою буде активність Сонця

За даними центрів космічної погоди, перший день грудня 2025 року матиме помірно збурену геомагнітну картину.

Про це повідомляє «ПЛ».

Фахівці попереджають, що значних сплесків активності не очікується, але Сонце вже демонструє підготовку до чергового підвищення своєї динамічності. Наукові моделі вказують на ймовірність індексу Kp поблизу рівнів 3–4, що зазвичай класифікується як активна, але не критична для інфраструктури та здоров’я людини ситуація.

Такі умови можуть супроводжуватися певними коливаннями магнітного поля, які інколи впливають на роботу навігаційних систем, короткохвильовий зв’язок чи точність супутникового позиціонування, хоча практичні наслідки зазвичай мінімальні.

Люди з підвищеною метеочутливістю можуть відчути легку втому, зміни настрою, головний біль у другій половині дня або невеликий дискомфорт у сні. Медики рекомендують у такі періоди уникати ривків у навантаженнях, дбати про водний баланс і не затягувати з відпочинком.

При цьому важливо розуміти: навіть помірні коливання Сонця є природною частиною його 11-річного циклу, тому геомагнітні збурення такого рівня не становлять загрози для нормальної життєдіяльності.

Моніторинг космічної погоди варто здійснювати через офіційні ресурси, оскільки прогнози можуть коригуватися протягом доби.

Якщо активність раптово зросте, відповідні інституції дуже швидко оновлюють попередження. На 1 грудня прогноз залишається стримано-стабільним, а потенційні ризики — мінімальними.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 28 листопада.