Прогноз магнітних бур на вихідні, 22-23 листопада 2025 року: чого очікувати від космічної погоди

Вихідні 22–23 листопада 2025 року, за оцінками світових центрів космічного моніторингу, виглядають досить спокійними й не мають ознак серйозних магнітних збоїв.

Про це повідомляє «ПЛ».

За прогнозом сервісу «Погодник», Kp-індекс коливатиметься в межах 3–5 балів, а це означає, що геомагнітна активність знаходитиметься в межах норми, не переходячи у фазу бурі. Подібні оцінки наводяться й у щотижневих прогнозах NOAA SWPC, які вказують на відсутність активних викидів корональної маси та суттєвого прискорення сонячного вітру, що зазвичай провокує різкі коливання у магнітосфері.

Для людей із підвищеною чутливістю така ситуація є сприятливою: організм рідше реагує на незначні коливання тиском, головними болями чи втомою. Фахівці з космічної погоди наголошують, що помірно активний фон, який очікується цими днями, практично не створює дискомфорту ні для метеозалежних, ні для технологій.

Комунікаційні системи, супутникові канали та навігація працюватимуть у звичайному режимі, без ризику перебоїв, значних відхилень чи затримок сигналу. Втім, експерти радять не скидати з рахунків загальну нестабільність сонячного циклу — у періоди його піків навіть відносно «тихий» прогноз може коригуватися, тому оновлення від SWPC і національних метеосервісів залишаються важливими.

З огляду на поточні прогнози, ці вихідні можна сміливо назвати комфортними з точки зору космічної погоди.

Вони сприятимуть плануванню та відпочинку, особливо якщо впродовж тижня був відчутний стрес або перенавантаження. Для особливо чутливих фахівці рекомендують підтримувати водний баланс, уникати перевтоми й тримати звичний режим сну — цього цілком достатньо, щоб врівноважити реакції організму навіть у разі незначних геомагнітних коливань.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 20 листопада.