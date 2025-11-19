Прогноз магнітних бур на 20 листопада: якою буде активність Сонця

20 листопада 2025 року очікується один із найспокійніших днів місяця з точки зору впливу сонячної активності на магнітне поле Землі.

Про це повідомляє «ПЛ».

За оцінками міжнародних центрів космічної погоди, індекс Kp прогнозується в межах низьких значень, що означає мінімальний ризик появи відчутних геомагнітних коливань. У найближчі дні перед зазначеною датою Сонце демонструє лише поодинокі слабкі спалахи, які не здатні спровокувати суттєвих збурень у магнітосфері.

Експерти NOAA також відзначають мінімальну ймовірність радіаційних бур рівня S1 та відсутність передумов для формування корональних викидів, здатних вплинути на навколоземний простір у цей період.

Попри загалом стабільну ситуацію, фахівці нагадують, що навіть незначні коливання магнітного поля можуть впливати на людей із підвищеною метеочутливістю — особливо на тих, хто схильний до мігреней, дратівливості та перепадів артеріального тиску.

Можливі слабкі вегетативні реакції, які, однак, не матимуть яскраво вираженого характеру. Лікарі радять підтримувати водний баланс, уникати перевтоми та не порушувати режиму сну, адже саме ці чинники найбільше зменшують чутливість організму до будь-яких природних коливань.

У загальному підсумку день 20 листопада має пройти без будь-яких аномалій космічного походження, і для енергетичних систем, навігації та зв’язку також не прогнозується жодних ризиків.

