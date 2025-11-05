Товар дня в АТБ 5-6 листопада 2025: які позиції можна придбати зі знижкою 50%

Мережа супермаркетів «АТБ-Маркет» оголосила чергову хвилю акції «Товар дня», яка діятиме 5 і 6 листопада 2025 року.

Про це повідомляє «ПЛ».

Як і зазвичай, покупці зможуть придбати популярні продукти з істотними знижками — до п’ятдесяти відсотків. Подібні акції стали фірмовою традицією мережі, адже дозволяють споживачам суттєво економити, не жертвуючи якістю.

Згідно з офіційним анонсом, у ці дні серед акційних позицій — продукти щоденного попиту. На 5 листопада передбачена знижка на крабові палички торгової марки «Водний світ» у великій упаковці 420 грамів.

Їхня ціна зменшена удвічі — орієнтовно до 74,95 гривні замість майже 150. Для 6 листопада в акції бере участь вершкове масло «Селянське» 73% жирності у пачці 180 грамів, яке можна буде придбати приблизно за 76 гривень, що майже на 40% дешевше від стандартної вартості.

Керівництво «АТБ» наголошує, що акційні пропозиції діють лише один день для кожного товару, а кількість одиниць на полицях — обмежена.

Це означає, що попит у перші години зазвичай перевищує пропозицію, і товари швидко зникають із прилавків. Акція не поширюється на онлайн-покупки, тому зацікавленим варто відвідати магазини особисто.

Економічні оглядачі зазначають, що подібні короткострокові акції позитивно впливають на купівельну активність у межах тижня.

Для споживача це не лише можливість придбати необхідні продукти зі значною знижкою, а й спосіб адаптуватися до загального зростання цін. Такі ініціативи допомагають формувати культуру раціональних покупок, коли головний акцент робиться не на обсязі споживання, а на продуманому виборі товарів.

Фактично, формат «товару дня» став для мережі «АТБ» елементом лояльності, який підтримує стабільний інтерес клієнтів. У дні акції магазини відвідує значно більше покупців, ніж зазвичай, що позитивно впливає і на продажі супутніх категорій. Для багатьох українців ці пропозиції вже перетворилися на звичний спосіб економії.

