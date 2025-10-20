На 56-му році життя пішов із життя музикант Андрій Яценко, гітарист популярної української рок-групи Green Grey, відомий під сценічним іменем Diezel. Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на його сторінку у Facebook.

Інформація про його смерть з’явилася в соціальних мережах, де фанати почали активно обговорювати трагедію.

Все почалося з поста на офіційній сторінці артиста, де було опубліковано фото зі свічкою. Це викликало хвилю запитань від прихильників. У коментарях почали з’являтися повідомлення про смерть Яценка, але офіційно цю інформацію не підтвердили одразу.

Пізніше фотографію змінили, на ній з’явилася траурна стрічка. До цього часу родичі та близькі, включаючи його колегу по групі Мурика (Дмитра Муравицького), ще не прокоментували новину про смерть музиканта.

Що відомо про Яценка

Андрій Яценко — український рок-музикант, гітарист, композитор і один із засновників групи Green Grey, яка стала культовою на українській альтернативній сцені в 1990-х роках. Він був автором багатьох пісень та одним із тих, хто сформував нове звучання українського року, поєднуючи фанк, хіп-хоп та індастріал. Яценко також активно долучився до створення європейського світогляду в українській музиці.

Серед найбільш відомих пісень групи — «Під дощем» та «Емігрант», які стали хітами і допомогли Green Grey здобути популярність в Україні.

Протягом своєї кар’єри Яценко працював під псевдонімом Diezel, грав на гітарі, писав музику та продюсував. Він став знаковою фігурою української рок-сцени і вплинув на розвиток молодих музикантів та ціле покоління виконавців.

У 2022 році, під час війни в Україні, Diezel виставив все своє майно на аукціон, кошти від якого були спрямовані на допомогу ЗСУ. На початку повномасштабної війни він приєднався до Територіальної оборони (ТрО). Яценко розповідав, що перші півтора місяця займався волонтерством, допомагаючи жінкам і дітям друзів виїхати за кордон, а пізніше вирішив вступити до війська.

У музиканта залишилася дружина — реп-виконавиця Євгенія Фара.

