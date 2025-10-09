Прогноз магнітних бур на 10 жовтня 2025 року: якою буде активність Сонця

За останніми прогнозами міжнародних служб космічної погоди, включно зі спостереженнями SpaceWeatherLive та NOAA, на 10 жовтня 2025 року очікується спокійна або помірна геомагнітна ситуація.

Про це повідомляє «ПЛ».

Поточна активність Сонця не демонструє передумов до утворення потужних спалахів, що могли б викликати магнітну бурю високої інтенсивності. У період 8–10 жовтня можливі лише незначні коливання магнітного поля Землі, які не перевищать рівень G1. Такі події зазвичай не спричиняють суттєвих наслідків ні для техніки, ні для самопочуття людей.

Попередні дані від Європейського космічного агентства підтверджують, що максимум активності у жовтні очікується ближче до середини місяця, тому 10 жовтня прогнозується відносно стабільне космічне середовище. Сонячна активність наразі перебуває у фазі помірного циклу, коли потоки сонячного вітру не несуть критичних збурень.

Для більшості людей цей день мине без помітних фізіологічних проявів. Метеочутливі особи можуть відчути легку втому, коливання артеріального тиску або зниження концентрації, однак ці симптоми короткочасні. Медики радять у такі дні підтримувати звичний режим сну, збалансовано харчуватись, пити більше води та уникати надмірного стресу. Людям із серцево-судинними захворюваннями доцільно зменшити навантаження і за можливості уникати різких змін у розпорядку.

Технічні системи, зокрема радіозв’язок і навігаційні супутники, не зазнають істотного впливу за таких умов. Короткочасні відхилення можуть відбуватись лише на високих широтах. За поточними оцінками NOAA та британської обсерваторії, рівень збурення залишиться в межах норми, а небезпеки для енергетичних систем чи транспортної інфраструктури не передбачається.

Загалом, 10 жовтня 2025 року варто очікувати відносно спокійного космічного фону. Сонце продовжує активізуватись у межах природного циклу, однак масштабних бур чи збурень у цей день не прогнозується.

