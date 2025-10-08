Прогноз магнітних бур на 9 жовтня 2025 року: якою буде активність Сонця

За оновленими даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) та Центру космічної погоди NASA, 9 жовтня 2025 року очікується відносно спокійний магнітний фон.

Про це повідомляє «ПЛ».

Індекс геомагнітної активності Кp триматиметься на рівні близько 3 балів, що свідчить про помірну динаміку магнітного поля Землі. Потужних сонячних спалахів за останні дні не зафіксовано, хоча фахівці повідомляють про формування нових активних плям на східній півкулі Сонця.

Їх розвиток може призвести до незначного підвищення рівня активності наприкінці тижня, але серйозних коливань не прогнозується.

За оцінками астрофізиків, у ніч з 8 на 9 жовтня можливі слабкі геомагнітні збурення, пов’язані з рухом коронального потоку від спокійної, але протяжної ділянки сонячного вітру.

Це може спричинити короткочасне коливання магнітного поля, яке відчують насамперед метеочутливі люди. Медики рекомендують у такі дні уникати перевтоми, контролювати тиск і забезпечити достатній рівень сну.

Попри те, що ситуація на Сонці залишається стабільною, експерти наголошують: цикл сонячної активності зараз наближається до пікової фази, яка очікується у 2025–2026 роках. Це означає, що у найближчі місяці кількість спалахів може зрости, а отже, зросте й частота помірних магнітних бур.

Служби моніторингу Space Weather Prediction Center (США) та Європейського центру космічної погоди ESA продовжують спостереження, нагадуючи, що навіть незначні коливання магнітного поля можуть впливати на техніку супутникового зв’язку та навігаційні системи. Наразі ж 9 жовтня очікується відносно спокійний день, сприятливий як для здоров’я, так і для технологічних систем.

