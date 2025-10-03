Прогноз магнітних бур на вихідні, 4-5 жовтня: чого очікувати від Сонця

За інформацією Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), найближчі вихідні не принесуть різких коливань у космічній погоді.

Про це повідомляє «ПЛ».

Прогнози вказують на те, що 4 та 5 жовтня геомагнітна активність залишатиметься у межах слабких бур першого рівня, а отже, серйозних проблем для здоров’я людей та роботи технічних систем не очікується.

Сонячна поверхня зараз демонструє досить високу активність: спостерігаються окремі групи плям, що продукують слабкі спалахи класу С. Попри це, жодного значного коронального викиду маси у напрямку Землі не зафіксовано. Це означає, що збурення магнітосфери будуть відчутні лише на мінімальному рівні.

Медики, коментуючи прогноз, зазначають, що найбільш чутливими до змін у космічній атмосфері залишаються люди з хронічними серцево-судинними та нервовими захворюваннями.

Вони можуть відчувати підвищену втому, головний біль, зміни настрою чи проблеми зі сном. Проте для переважної більшості населення навіть незначні магнітні коливання залишаться майже непомітними.

Фахівці радять у ці дні дотримуватися елементарних правил здорового способу життя: підтримувати нормальний водний баланс, не перевантажувати організм фізично та уникати стресових ситуацій.

Такий підхід допоможе легше переносити навіть найменші коливання магнітного поля. Таким чином, у перші вихідні жовтня українці можуть розраховувати на спокійний та передбачуваний вплив Сонця, без серйозних ризиків для самопочуття.

