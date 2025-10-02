Прогноз магнітних бур на 3 вересня 2025 року: якою буде активність Сонця

За інформацією геофізичних центрів, які відстежують активність нашої зірки, 3 вересня 2025 року не прогнозується серйозних коливань у магнітосфері Землі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Експерти відзначають, що Сонце перебуватиме у фазі помірної активності, і хоч останніми тижнями на його поверхні збільшується кількість плям, значних спалахів, які могли б спричинити сильні геомагнітні бурі, наразі не зафіксовано.

Очікуваний індекс збурень не перевищуватиме рівня слабкої бурі, що не несе небезпеки для систем зв’язку, енергетичних мереж чи транспортних маршрутів.

Фахівці підкреслюють, що навіть незначні коливання в магнітному полі можуть відчувати люди, схильні до метеочутливості, особливо ті, хто має серцево-судинні захворювання або проблеми з артеріальним тиском.

У такі дні лікарі радять більше уваги приділити режиму відпочинку, уникати перевтоми, а також забезпечити достатнє споживання води та збалансоване харчування. Водночас для більшості населення магнітна ситуація залишиться непомітною, і будь-яких обмежень у повсякденній діяльності не буде.

У наукових колах наголошують, що періоди сонячних бур стають предметом підвищеної уваги через їхній потенційний вплив на технологічну інфраструктуру.

Проте у зазначений день імовірність таких ризиків мінімальна, а всі системи працюватимуть у штатному режимі. Таким чином, 3 вересня можна вважати днем відносної космічної стабільності, що дозволить населенню і надалі вести звичний спосіб життя без додаткових обмежень.

