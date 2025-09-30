Прогноз погоди на 30 вересня – 7 жовтня: чого очікувати від природи

Синоптики Укргідрометцентру повідомляють, що останні дні вересня та перший тиждень жовтня 2025 року в Україні пройдуть під знаком типової осінньої нестабільності.

Про це повідомляє «ПЛ».

Очікується чергування дощів із короткими періодами ясної погоди, а також поступове зниження температурного режиму. Наприкінці вересня у західних і північних областях прогнозуються опади різної інтенсивності, температура вдень коливатиметься в межах від +10 до +15 градусів.

У центральних та південних регіонах зберігатиметься відносно тепліша погода, хоча вранці можливі тумани.

На початку жовтня в деяких районах очікується нетривале потепління: у денний час стовпчики термометрів у південних областях можуть підніматися до +18 градусів.

Проте вже з 6 жовтня прогнозується нове похолодання з дощами та сильнішими вітрами, температура знизиться до +8…+13 градусів.

Синоптики зазначають, що істотних штормових явищ або небезпечних погодних катаклізмів у цей період не передбачається. Водночас підвищена вологість і коливання температури вимагатимуть більшої уваги до стану здоров’я, адже саме на початку жовтня різко зростає кількість сезонних застуд і вірусних інфекцій.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 30 вересня 2025 року.