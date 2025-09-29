Прогноз магнітних бур на 30 вересня 2025 року: якою буде активність Сонця

Стан геомагнітного поля Землі наприкінці вересня 2025 року викликає підвищений інтерес як у науковців, так і в тих, хто відчуває чутливість до змін сонячної активності.

Про це повідомляє «ПЛ».

За офіційними даними Національного центру космічних досліджень США (NOAA), а також українських спеціалістів з Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, очікується помірний рівень збурення. Прогнозований індекс Kp становитиме близько 4, що відповідає слабкій або середній магнітній бурі.

Такі явища зазвичай не призводять до глобальних збоїв, однак можуть мати локальні наслідки. Найчастіше це проявляється у нестабільності навігаційних систем, впливі на короткохвильовий зв’язок і незначних коливаннях у роботі електромереж.

Для звичайних людей це явище може відобразитися у вигляді головного болю, втоми, коливання артеріального тиску. Лікарі рекомендують у такі дні приділяти більше уваги відпочинку, уникати перевтоми і підтримувати достатній водний баланс.

Науковці застерігають, що початок жовтня може відзначитися більш виразними сплесками сонячної активності. Це пов’язано із черговим підйомом 11-річного сонячного циклу, що є природним і прогнозованим явищем.

Тож інформація про магнітні бурі перестала бути лише темою для вузького кола науковців і дедалі більше привертає увагу суспільства, адже впливає на якість життя мільйонів людей.

