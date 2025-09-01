Які свята у вересні відмічають українці: важливі дати календаря

Вересень в Україні традиційно поєднує у собі як державні й професійні дати, так і релігійні та міжнародні події, що відзначаються в усьому світі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Для багатьох українців початок осені асоціюється з Днем знань, коли школярі та студенти розпочинають новий навчальний рік. Проте цей місяць багатий і на інші урочистості. Уже на початку вересня вшановують нотаріусів та митних брокерів, а також нагадують про важливість благодійності.

У перші тижні осені відбуваються професійні дні підприємців, воєнних розвідників, працівників Центрів надання адміністративних послуг. У цей же час до календаря додаються міжнародні дати – День грамотності, День солідарності журналістів і Всесвітній день запобігання самогубствам.

Серед свят, що особливо шануються в Україні, виділяються День українського кіно, День фізичної культури і спорту, а також церковні події – Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього. Осінній календар насичений професійними святами: відзначають нафтовиків, газовиків, танкові війська, фармацевтів, винахідників, хірургів, рятувальників і працівників лісового господарства.

До міжнародних дат належать Дні демократії, миру, подяки, охорони озонового шару, а також тиждень глухих.

Особливе місце у вересні займає пам’ять про трагедію Бабиного Яру та Всесвітній день серця. Завершується місяць відзначенням Дня перекладача, бібліотек і дошкільної освіти. Вересневий календар свідчить: українське суспільство активно інтегроване як у світовий культурний і духовний простір, так і у власну національну традицію.

Поєднання релігійних дат, професійних подій та міжнародних ініціатив підкреслює різнобічність життя країни, а також орієнтацію на цінності освіти, здоров’я, історичної пам’яті та соціальної відповідальності.

