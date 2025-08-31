Розклад Таро з 1 по 7 вересня 2025 року: передбачення для всіх знаків Зодіака

Перший тиждень вересня 2025 року обіцяє бути значущим для всіх знаків Зодіака, і карти Таро можуть стати чудовим інструментом для того, щоб дізнатися, які події та можливості чекають вас у цей період. Про це повідомляє «ПЛ».

Кожен знак Зодіака буде під впливом певних арканів, і кожен із них дасть важливі підказки, які допоможуть вам краще зрозуміти, що може статися в найближчі дні.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта Таро: Закохані

Цього тижня Овни зіткнуться з важливими виборами, особливо в стосунках і кар’єрі. Карта Закохані вказує на необхідність прийняти рішення, яке визначить ваше майбутнє. Це час для того, щоб визначити, що для вас важливо, і діяти відповідно до ваших цінностей.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Карта Таро: Колісниця

Для Тельців цей тиждень буде сповнений динаміки та руху вперед. Колісниця символізує перемогу, рішучість і здатність долати перешкоди. Цей тиждень — для того, щоб активно рухатися до ваших цілей, незважаючи на можливі труднощі. Чудовий момент для того, щоб взяти під контроль свою долю.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Карта Таро: Місяць

Цього тижня Близнюки зіткнуться з кількома неясними ситуаціями, які можуть викликати сумніви та занепокоєння. Місяць в розкладі вказує на ілюзії та обмани, тому будьте уважні до своїх рішень і довіряйте своїй інтуїції. Це час для того, щоб розібратися у своїх почуттях і переконатися, що ви бачите все так, як є насправді.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта Таро: Імператриця

Для Раків цей тиждень буде особливо сприятливим для росту та розвитку. Імператриця символізує достаток, турботу та успіх. Це чудовий час для того, щоб зайнятися творчими проєктами, покращити стосунки з близькими або впорядкувати фінансові справи. Очікуйте позитивних змін, особливо в особистому житті.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта Таро: Сила

Леви будуть сповнені енергії та рішучості цього тижня. Сила символізує внутрішню силу, стійкість та здатність справлятися з труднощами. Цей тиждень буде часом для того, щоб проявити свою волю, подолати будь-які труднощі та зміцнити свої позиції в житті. Будьте впевнені в собі і своїх силах.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта Таро: Відлюдник

Цього тижня Дівам буде корисно зайнятися самоаналізом і пошуками внутрішньої істини. Відлюдник вказує на необхідність одиночества і роздумів. Це час для того, щоб побыти наодинці з собою, розібратися в своїх цілях і зрозуміти, що насправді важливо для вас.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро: Суд

Для Терезів цей тиждень буде часом змін і нових починань. Карта Суд вказує на відродження, нові можливості та очищення. Це може бути момент для того, щоб відпустити минуле і рухатися вперед. Очікуйте важливих рішень, які можуть вплинути на ваше майбутнє.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро: Смерть

Не лякайтесь карти Смерть у розкладі для Скорпіонів. Це символ трансформації і кінця одного етапу, що відкриває шлях для нового. Цього тижня вам можуть прийти важливі зміни, які вимагатимуть від вас відпустити старі звички або стосунки, щоб звільнити місце для чогось нового і кращого.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро: Колесо Фортуни

Для Стрільців цей тиждень принесе несподівані повороти долі. Колесо Фортуни вказує на зміни, які можуть бути як позитивними, так і випробувальними. Це час для того, щоб адаптуватися до нових обставин і використовувати надані можливості.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро: Маг

Для Козерогів цей тиждень обіцяє бути дуже продуктивним. Маг символізує потужні ресурси, які є у вас для досягнення цілей. Це ідеальний час для того, щоб проявити ініціативу, використовувати свої таланти і почати реалізовувати амбітні плани. Ваша здатність діяти буде на висоті.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро: Зірка

Водолії цього тижня отримають натхнення і надію. Карта Зірка вказує на світлий шлях і впевненість у завтрашньому дні. Це час для того, щоб звернути увагу на свої мрії та цілі, а також шукати гармонії у стосунках та в житті загалом. Будьте відкриті для нових можливостей.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро: Диявол

Цього тижня Рибам слід бути обережними в боротьбі з спокусами та внутрішніми конфліктами. Карта Диявол вказує на пастки, які можуть бути пов’язані з залежностями або бажаннями, що можуть відволікати вас від важливого шляху. Будьте обережні і не давайте собі піддаватися спокусам, які можуть заважати вашому прогресу.

Для деяких людей важливо буде дізнатися й про карту таро імператриця, та яке вона має значення, і як розкрити сенс знаку.