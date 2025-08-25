Прогноз магнітних бур на 26 серпня: якою буде активність Сонця

Станом на другу половину серпня 2025 року астрономічні обсерваторії світу фіксують підвищену активність на поверхні Сонця.

Про це повідомляє «ПЛ».

Наукові дані, отримані Європейським космічним агентством та американським Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень, свідчать, що 26 серпня очікується вплив на магнітосферу Землі помірної сили.

Зокрема, прогнозується геомагнітна буря рівня G1–G2, що може спричинити короткочасні порушення у роботі радіозв’язку на високих широтах і незначні коливання в енергосистемах.

Джерелом збурення став корональний викид маси, зафіксований ще 23 серпня, який досягне земної орбіти із запізненням у кілька діб. Фахівці наголошують, що подібні явища – закономірна частина сонячного циклу, який нині наближається до піку.

У періоди активності магнітне поле Землі перебуває під більшою напругою, що іноді позначається навіть на самопочутті людей. Медики радять тим, хто страждає на хронічні серцево-судинні недуги, уникати перевантажень у такі дні, віддавати перевагу прогулянкам на свіжому повітрі та забезпечити достатній сон.

Науковці додають, що спостереження за сонячною активністю дає можливість не лише прогнозувати подібні явища, а й краще розуміти процеси, які визначають стабільність енергетичної та комунікаційної інфраструктури.

Адже навіть незначні збої в системах навігації чи електромережах можуть мати серйозні економічні наслідки, якщо їх не врахувати вчасно.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на вихідні, 23-24 серпня.