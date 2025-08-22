Прогноз магнітних бур на вихідні, 23-24 серпня: якою буде активність Сонця

У серпні 2025 року науковці, які спостерігають за поведінкою Сонця та станом геомагнітного поля Землі, відзначають, що наближення піку двадцять п’ятого сонячного циклу зумовлює загальне підвищення активності світила.

Про це повідомляє «ПЛ».

Водночас дані міжнародних центрів космічної погоди свідчать: у період вихідних 23–24 серпня значних коливань, які могли б перерости у масштабні магнітні бурі, не очікується. У суботу, 23 серпня, прогнозується переважно спокійний стан геомагнітного поля, з можливістю короткочасних збурень, рівень яких не перевищить позначки слабкої бурі.

За розрахунками індекс геомагнітної активності триматиметься в межах трьох-чотирьох балів за шкалою Kp, що вважається відносно комфортним для більшості людей.

Наступного дня, 24 серпня, ситуація загалом залишатиметься стабільною, проте не виключені локальні коливання, зумовлені слабкими потоками сонячного вітру.

Астрономи зазначають, що нині Сонце перебуває у фазі підвищеної активності, однак найбільші корональні викиди маси не спрямовані безпосередньо у бік Землі, тому вплив на магнітосферу буде обмеженим. Для технічних систем, зокрема енергетичних мереж та супутникового зв’язку, загроз не прогнозується.

Лікарі радять людям, схильним до метеочутливості, не ігнорувати навіть невеликі коливання, адже вони можуть позначатися на загальному самопочутті.

Рекомендується більше часу проводити на свіжому повітрі, дотримуватися оптимального питного режиму, уникати стресових ситуацій та зайвої перевтоми. Таким чином, найближчі вихідні не принесуть серйозних космічних збурень, проте уважність до власного здоров’я та режиму дня залишатиметься актуальною для всіх.

