Прогноз магнітних бур на 22 серпня: якою буде активність Сонця

Магнітні бурі 22-го серпня можуть сильно вплинути на людей і 22-го серпня вони будуть активними.

Фахівці з космічної погоди повідомляють, що 22 серпня 2025 року очікується підвищена, проте не критична сонячна активність.

У цей період Сонце перебуватиме у фазі максимальної динаміки, яка характерна для поточного, 25-го сонячного циклу. За попередніми оцінками дослідників, геомагнітний індекс сягатиме рівня 4–5, що відповідає слабким або помірним бурям.

Це означає, що відчутних наслідків для більшості населення не прогнозується, але люди з підвищеною метеочутливістю, а також ті, хто має хронічні серцево-судинні хвороби, можуть відчувати перепади тиску, головний біль чи загальну втому.

Вплив космічної погоди на технологічні системи, такі як авіаційний транспорт або супутниковий зв’язок, за попередніми прогнозами, буде незначним.

Разом із тим науковці нагадують, що у випадку сильніших спалахів ситуація може змінитися, адже Сонце здатне генерувати потужні корональні викиди, які досягають атмосфери Землі протягом кількох діб. Тому метеорологічні служби продовжать відстежувати активність світового світила та коригувати прогнози в режимі реального часу.

Фахівці радять у періоди геомагнітних коливань дбати про власне здоров’я: більше відпочивати, підтримувати нормальний водний баланс, не перевантажувати організм стресовими ситуаціями. Варто також уникати надмірних фізичних навантажень, особливо людям у зоні ризику.

Таким чином, 22 серпня не очікується критичних відхилень, але дотримання елементарних порад допоможе знизити можливий вплив космічної погоди на самопочуття.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 21 серпня.

