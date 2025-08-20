Общество

Прогноз магнітних бур на 21 серпня: якою буде активність Сонця

Магнітні бурі 21-го серпня можуть вплинути на почуття людей і навіть техніку на Землі.

Сонячна активність залишається одним із головних чинників, що впливають на магнітосферу Землі, а відтак і на самопочуття людей, стабільність електронних систем та роботу комунікаційних мереж.

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA та Британської геологічної служби, серпень 2025 року характеризується підвищеною динамікою сонячних процесів, адже нині Сонце перебуває на піковій фазі свого 11-річного циклу.

У період з 18 по 20 серпня спостерігалися викиди корональної маси, які вже спричинили тимчасове посилення геомагнітної активності.

На 21 серпня очікується відносно спокійний перебіг подій. Потужних штормів рівня G3 і вище науковці не прогнозують, однак можливі незначні коливання магнітного поля, що можуть відповідати рівню G1, тобто слабкій геомагнітній бурі.

Подібні явища зазвичай не несуть серйозних наслідків для енергосистем і супутникового зв’язку, проте здатні впливати на чутливі організми людей. Лікарі радять метеозалежним громадянам звертати увагу на власне самопочуття, уникати надмірних фізичних і психологічних навантажень, більше відпочивати та підтримувати водний баланс.

Хоча прогноз на цей день виглядає відносно оптимістично, експерти підкреслюють, що сонячна активність має складний і непередбачуваний характер. Будь-який раптовий спалах може змінити картину буквально протягом кількох годин.

Тому спостереження за ситуацією триває в режимі реального часу, а остаточні оцінки рівня впливу будуть уточнюватися вже безпосередньо 21 серпня.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 20 серпня.

