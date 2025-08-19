Прогноз магнітних бур на 20 серпня 2025 року: якою буде активність Сонця

Фахівці Центру прогнозування космічної погоди NOAA повідомляють, що 20 серпня 2025 року очікується посилення геомагнітної активності, яка може вплинути як на технічні системи, так і на самопочуття людей.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними моніторингу, у цей день можливі хвилювання магнітосфери рівня G1–G2, що відповідає К-індексу 5–6. Такі збурення, хоча й не формують повноцінну магнітну бурю, здатні викликати відчуття втоми, головний біль, проблеми зі сном у метеозалежних людей.

Спалахи на Сонці, які стали причиною прогнозованих збурень, мали відносно невелику потужність, проте їхньої енергії достатньо для того, щоб викликати помітні зміни у магнітному полі Землі.

Експерти наголошують, що в такі дні під загрозою можуть опинитися системи зв’язку та навігації, особливо на високих широтах, а також електричні мережі з високим навантаженням. Водночас авіаційні служби традиційно стежать за станом атмосфери, оскільки подібні явища можуть впливати на маршрути польотів.

З точки зору науки, 20 серпня не варто очікувати катастрофічних наслідків, однак варто мати на увазі, що навіть середні коливання магнітосфери є стресом для організму.

Медики рекомендують у цей період уникати надмірного фізичного перевантаження, стежити за рівнем гідратації та по можливості обмежити вживання алкоголю і кофеїну. Особливу увагу варто приділити людям із серцево-судинними захворюваннями, адже саме ця категорія найбільш чутлива до подібних змін у космічній погоді.

Таким чином, прогноз на 20 серпня свідчить про підвищений рівень геомагнітної активності, що потребує помірної обережності з боку як операторів критичної інфраструктури, так і пересічних громадян.

