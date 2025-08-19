Прогноз магнітних бур на 20 серпня 2025 року: якою буде активність Сонця
Магнітні бурі можуть бути дуже впливовими на стан людей або техніку на Землі, але 20 серпня може принести значних проблем деяким особам.
Фахівці Центру прогнозування космічної погоди NOAA повідомляють, що 20 серпня 2025 року очікується посилення геомагнітної активності, яка може вплинути як на технічні системи, так і на самопочуття людей.
Про це повідомляє «ПЛ».
За даними моніторингу, у цей день можливі хвилювання магнітосфери рівня G1–G2, що відповідає К-індексу 5–6. Такі збурення, хоча й не формують повноцінну магнітну бурю, здатні викликати відчуття втоми, головний біль, проблеми зі сном у метеозалежних людей.
Спалахи на Сонці, які стали причиною прогнозованих збурень, мали відносно невелику потужність, проте їхньої енергії достатньо для того, щоб викликати помітні зміни у магнітному полі Землі.
Експерти наголошують, що в такі дні під загрозою можуть опинитися системи зв’язку та навігації, особливо на високих широтах, а також електричні мережі з високим навантаженням. Водночас авіаційні служби традиційно стежать за станом атмосфери, оскільки подібні явища можуть впливати на маршрути польотів.
З точки зору науки, 20 серпня не варто очікувати катастрофічних наслідків, однак варто мати на увазі, що навіть середні коливання магнітосфери є стресом для організму.
Медики рекомендують у цей період уникати надмірного фізичного перевантаження, стежити за рівнем гідратації та по можливості обмежити вживання алкоголю і кофеїну. Особливу увагу варто приділити людям із серцево-судинними захворюваннями, адже саме ця категорія найбільш чутлива до подібних змін у космічній погоді.
Таким чином, прогноз на 20 серпня свідчить про підвищений рівень геомагнітної активності, що потребує помірної обережності з боку як операторів критичної інфраструктури, так і пересічних громадян.
Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 19 серпня.