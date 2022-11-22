Окупанти вкрали 17 «швидких», відступаючи в Херсонській області

Заступник міністра охорони здоров'я України Олексій Яременко заявив про те, що відступаючи з правого берега Херсонської області, росіяни вкрали з медзакладів регіону 17 автомобілів швидкої допомоги.

Про це він сказав під час національного телемарафону.

Всього в Херсонській області було зруйновано 23 медзаклади, зокрема 15 амбулаторій. Крім того, були вкрадені і автомобілі.

росіяни вкрали як мінімум 17 автомобілів швидкої допомоги, коли тікали.

Яременко зазначив, що зараз до Херсонської області вже доправлено вісім нових автомобілів швидкої допомоги, закуплених МОЗ, а найближчими днями туди скерують ще один автомобіль, який передали в якості гуманітарної допомоги.

По материалам: Подробности