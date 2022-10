До Землі мчить гігантський потенційно небезпечний астероїд

NASA виявила величезний астероїд, якому присвоєний клас "потенційно небезпечний", та на великій швидкості летить у бік Землі, і має пронестися повз нашу планету в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, коли в багатьох країнах світу відзначається Хелловін.

Про це передає Space.com.

Астероїд, який отримав назву 2022 RM4, має передбачуваний діаметр від 330 до 740 метрів, що трохи менше за найвищу будівлю у світі — 828-метровий Бурдж Халіфа у Дубаї, або ж у 7 разів перевищує розміри найвищої монументальної скульптури в Європі — 102-метрової Батьківщини-матері у Києві.

Розрахована науковцями швидкість космічної брили становить близько 84,5 тисяч км/год, що приблизно в 68 разів перевищує швидкість звуку.

При максимальному зближенні в перший день листопада астероїд наблизиться до нашої планети на близько 2,3 мільйона кілометрів, що приблизно в 6 разів перевищує середню відстань між Землею і Місяцем. Зазначається, що за космічними мірками — це дуже невеликий запас.

No danger, but newly-discovered asteroid 2022 RM4 will pass less than 6 lunar distances on November 1. Possibly as wide as 740 meters, it will brighten to mag 14.3, well within reach of backyard telescopes. @unistellar

This is very close for an asteroid this size. #2022RM4 pic.twitter.com/Z8khblg3Gq

— Tony Dunn (@tony873004) October 5, 2022

По материалам: Подробности