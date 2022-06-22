Большие потери россиян на Донбассе: новые данные разведки

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что Россия не раскрывала информацию о своих потерях во время войны на Украине с 25 марта. Однако данные публикуют пророссийские сепаратисты, указывающие на чрезвычайные масштабы потерь на Донбассе.

«Идут массированные обстрелы, и Россия стремится окружить Северодонецкий район Изюмом на севере и Попасной на юге. Скорее всего, Россия готовится попытаться отправить на Донбасс большое количество резервных частей», — говорится в ежедневном сводке разведки, отмечается Первая Лента.

«Российские власти не раскрывают общее количество военных потерь в Украине с 25 марта. Однако самопровозглашенная «ДНР» публикует данные о потерях среди своих сил», — добавили в Минобороны Великобритании.

«По состоянию на 16 июня «ДНР» признала, что с начала 2022 года в боях погибло 2128 военнослужащих и 8897 получили ранения. Число погибших в «ДНР» соответствует примерно 55% ее первоначальной численности, что подчеркивает чрезвычайные потери, понесенные российскими и про-российскими силами на Донбассе», — добавил он.

«Весьма вероятно, что силы «ДНР» оснащены устаревшим вооружением и техникой. С обеих сторон возможность создания и отправки резервных частей на фронт, вероятно, станет все более критической для исхода войны», — подчеркнули в ежедневное обновление информации.

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