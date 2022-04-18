Общество

Страсний тиждень 2022: головні традиції та заборони по днях

Photo of Admin Admin Send an email 31 минута agoОбновлено: 18 апреля, 2022
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Страсний тиждень 2022: головні традиції та заборони по днях

Страсний тиждень у 2022 році почився з 18 квітня відразу після святкування Вербної неделі.

Страсна седмиця — це священний період, який відзначають відразу ж після Вербної неділі. Всі дні Страсного тижня називають "Великі", за винятком одного — П'ятниці, цей день називають Страсним. У православ'ї в усі ці дні віруючі відправляються до церкви і згадують моменти з життя Христа, про те, як він жив і як помер, а потім — як воскрес.
 
Серед головних заборон в цей період варто виділити:

  • Заборона на веселощі і різні розважальні заходи;
  • Заборона на конфлікти і лайки;
  • Заборона на вживання спиртних напоїв (за винятком одного дня);
  • Заборона на вживання їжі, яку не можна їсти під час Великого посту;
  • Заборона на погані думки і образи;
  • Заборона на сварки.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 31 минута agoОбновлено: 18 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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