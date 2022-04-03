Общество

Ловитимуть мародерів: Ірпінь зачиняють за виїзд і перевірятимуть автомобілі

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 3 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Ловитимуть мародерів: Ірпінь зачиняють за виїзд і перевірятимуть автомобілі

Ірпінь на Київщині зачиняють на виїзд і доглядатимуть всі машини, аби виявляти мародерів. Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.

Ухвалено рішення закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, які виїжджають з Ірпеня. Також на вулицях цілодобово працює поліція — це і патрулі, і вибухотехніки.

До речі, уже маємо адрес у Стоянці, де, за попередньою інформацією, організували склад награбованого. Впевнений, скоро ці речі повернуться до своїх законних власників.

Нагадаємо, до Ірпеня досі небезпечно повертатися: у місті багато розтяжок, мін і нерозірваних снарядів.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 3 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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