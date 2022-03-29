Общество

Окупантів відкинули на 40 км від Кривого Рогу — Вілкул (відео)

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 29 марта, 2022
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Українська армія відкинула ворожі війська на 40-60 км від Кривого Рогу. Про це повідомив мер міста Олександр Вілкул.

За його словами, ЗСУ звільнили ще кілька селищ Херсонщини на кордоні з Дніпропетровщиною.

Внаслідок боїв українські захисники захопили ворожу техніку, яка тепер працюватиме на нашу оборону.

У місті ситуація стабільна. Як бачите, місто живе та працює.

У багатьох районах відбувається будівництво оборонних позицій. Вілкул наголосив, що "наша стратегія — тримати ворога подалі".

За словами Вілкула, з 29 березня комендантська година у Кривому Розі скорочується. Початок не о 20:00, а о 21:00, діє до 06:00.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 29 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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