Общество

Нужны спасательные круги – жители Донецка о ситуации в городе

Возле входа в «Караван» появилась огромная лужа

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 6 января, 2022
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Жители Донецка, который временно неподконтролен Украине, продолжают жаловаться на ситуацию в городе после ухудшения погодных условий в регионе. После коммунальщиков досталось и владельцам магазинов.

Так местные жители в социальных сетях жалуются на недоработку администрации местного гипермаркета «Караван», в который невозможно попасть из-за большого количества воды перед самим входом в магазин, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Жители города отмечают, что сначала снег возле входа в супермаркет плохо очистили, а теперь после потепления растаял и подтопил все подходы к «Каравану».

«Хорошо хоть администрация „Каравана“ постаралась, чтобы в супермаркете сегодня ничего не покупали, если пришли без байдарок и спасательных жилетов», — написала одна из местных жительниц.

«Караван самый ужасный гипер. Помимо того что они самые дорогие, так там все убитое. Туалеты, двор и т. д. дно, а не магазин. Я туда давно уже не хожу», — добавил участник дискуссии.

Ранее мы сообщали, что «МЧС» «ДНР» обратился к жителям ОРДО с важным предупреждением.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 6 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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