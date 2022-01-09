Нужны спасательные круги – жители Донецка о ситуации в городе

Жители Донецка, который временно неподконтролен Украине, продолжают жаловаться на ситуацию в городе после ухудшения погодных условий в регионе. После коммунальщиков досталось и владельцам магазинов.

Так местные жители в социальных сетях жалуются на недоработку администрации местного гипермаркета «Караван», в который невозможно попасть из-за большого количества воды перед самим входом в магазин, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Жители города отмечают, что сначала снег возле входа в супермаркет плохо очистили, а теперь после потепления растаял и подтопил все подходы к «Каравану».

«Хорошо хоть администрация „Каравана“ постаралась, чтобы в супермаркете сегодня ничего не покупали, если пришли без байдарок и спасательных жилетов», — написала одна из местных жительниц.

«Караван самый ужасный гипер. Помимо того что они самые дорогие, так там все убитое. Туалеты, двор и т. д. дно, а не магазин. Я туда давно уже не хожу», — добавил участник дискуссии.

Ранее мы сообщали, что «МЧС» «ДНР» обратился к жителям ОРДО с важным предупреждением.