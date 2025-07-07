Прогноз магнітних бур на 8 липня 2025 року: якою буде сонячна активність

8 липня 2025 року, за даними провідних наукових центрів у галузі астрономії та геофізики, прогнозується помірна геомагнітна активність без ознак екстремальних магнітних бур.

Про це повідомляє «ПЛ».

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) повідомляє, що геомагнітний індекс Kp сягатиме рівня 4, що відповідає середньому рівню збудження магнітосфери.

За шкалою NOAA, така активність не спричиняє значних технологічних наслідків і, як правило, не викликає серйозного впливу на здоров’я людей.

Водночас, як уточнюють дослідники з Центру прогнозу космічної погоди, в окремих регіонах можуть фіксуватись короткочасні коливання магнітного поля Землі, що відчуваються переважно серед метеочутливого населення.

Людям із серцево-судинними захворюваннями та розладами нервової системи рекомендовано дотримуватися спокійного режиму дня, уникати надмірних навантажень, пити достатню кількість води та зберігати емоційну рівновагу.

Наразі Сонце демонструє стабільну поведінку. За даними NASA Solar Dynamics Observatory, активні зони залишаються в межах звичайної активності, хоча у південній півкулі зірки було зафіксовано декілька незначних спалахів класу С.

Їхній вплив на геомагнітну обстановку Землі є обмеженим і не спричиняє значних збурень у магнітному полі.

Експерти звертають увагу, що магнітні бурі залишаються однією з форм космічного впливу, які можуть мати як короткочасні, так і накопичувальні наслідки. Тому моніторинг стану космічної погоди з боку офіційних структур продовжуватиметься.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 5 липня.