Общество

«МЧС» «ДНР» обратился к жителям ОРДО с важным предупреждением

Все из-за погодных условий в "республике".

Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов agoОбновлено: 6 января, 2022
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Так называемый «МЧС» ОРДО предупредил местных жителей в связи с тяжелыми погодными условиями в «республике». Там отметили, что ночью и утром шестого января в «республике» ожидается туман, видимость которого составит 100−500 м.

Местных жителей призывают быть внимательными, особенно владельцев автомобилей, ведь в таких ситуациях очень тяжело управлять автомобилем и можно легко попасть в аварию, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Будьте предельно внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения! Помните — в тумане человек теряет способность точно рассчитывать расстояние до впереди идущего автомобиля, а также иного препятствия. Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле. Берегите себя!» — заявили в «ведомстве».

Отметим, что в последнее время в «ДНР» весьма плохие погодные условия. Жители ОРДО о ситуации на дорогах «ДНР» говорят следующее — ходить страшно, не то, что ездить.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов agoОбновлено: 6 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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