Хто такі скінволкери і чому інформація про них шириться інтернетом

Поняття скінволкерів, яке походить з міфології північноамериканського народу навахо, сьогодні несподівано трансформувалося у феномен інтернет-культури.

Про це повідомляє «ПЛ».

Історично ці істоти вважалися носіями надприродних здібностей, що могли змінювати форму і перетворюватися на тварин або людей. Згідно з навахо-традицією, такі зміни відбувалися внаслідок серйозного ритуального злочину — найчастіше пов’язаного з магією смерті або зрадою родини.

У їхній культурі скінволкер — це заборонений образ, про який навахо намагаються не говорити відкрито, вважаючи його прокляттям або духовною загрозою.

У ХХІ столітті легенда набула нового життя в цифровому просторі. Соціальні мережі TikTok, Reddit, YouTube стали середовищем поширення численних історій, відео та фотографій, на яких нібито зафіксовані «істоти, що говорять людським голосом», «собаки, які рухаються як люди», або незрозумілі фігури в лісах.

Більшість із цих матеріалів не мають чіткої верифікації, проте вони провокують хвилі переглядів і коментарів, формуючи спільноту ентузіастів цифрової міфології. Це явище вже отримало назву — «алгоритмічний фольклор», коли платформи активно підсилюють містичні наративи в стрічках користувачів.

Антропологи та експерти з культурології пояснюють популярність скінволкерів як реакцію на втрату звичних форм реальності.

В умовах інформаційного хаосу, недовіри до джерел та постійної присутності невизначеності, людський мозок шукає фіксацію в образах, які поєднують страх, цікавість і сакральне. Скінволкер стає символом того, що не можна пояснити, але про що хочеться знати більше — і саме в цьому його сила як сучасного цифрового міфу.

Наразі не існує жодного офіційно задокументованого випадку підтвердження реальності таких істот.

Усі свідчення є або анонімними, або мають вигляд міських легенд. Однак популярність теми свідчить про нову культурну тенденцію: у добу гіперінформації давні страхи знаходять нові платформи, де перетворюються на елемент колективної уяви.

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