Прогноз магнітних бур на 10 липня: якою буде активність Сонця

За оцінками фахівців Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), геомагнітна ситуація на 10 липня 2025 року вважається контрольованою й відносно стабільною.

Про це повідомляє «ПЛ».

Поточні прогнози вказують на рівень геомагнітного індексу Kp, що не перевищуватиме позначку 4. Такий рівень характеризується як суббуря і не підпадає під класифікацію повноцінної магнітної бурі.

Проте варто зауважити, що подібні флуктуації у магнітосфері Землі можуть викликати незначний дискомфорт у метеочутливих осіб, зокрема короткочасні коливання артеріального тиску, втому, порушення концентрації уваги або легкий головний біль.

Після кількох помірних спалахів класу C, зареєстрованих на Сонці в період з 7 по 8 липня, очікуваний потік сонячного вітру в напрямку Землі залишиться в межах звичайної щільності, що не несе ризиків для космічної інфраструктури або енергосистем.

Національні метеорологічні центри, що здійснюють моніторинг космічної погоди, не фіксують потенційно небезпечних CME (корональних викидів маси), які могли б викликати масштабні геомагнітні збурення.

У сфері авіаційної навігації та супутникового зв’язку прогнозується відсутність збоїв, що підтверджується оцінками NASA та ESA.

Технологічно чутливі системи, включаючи GPS, залишатимуться в робочому стані, а втручання у радіочастотні діапазони очікуються лише у високих широтах і лише в межах статистичної похибки.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 9 липня.