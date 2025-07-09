Прогноз магнітних бур на 10 липня: якою буде активність Сонця
Магнітні бурі 10-го липня будуть відносно стандартними, а саме тому вони не принесуть ніякої шкоди ні техніці, ні людям.
За оцінками фахівців Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), геомагнітна ситуація на 10 липня 2025 року вважається контрольованою й відносно стабільною.
Про це повідомляє «ПЛ».
Поточні прогнози вказують на рівень геомагнітного індексу Kp, що не перевищуватиме позначку 4. Такий рівень характеризується як суббуря і не підпадає під класифікацію повноцінної магнітної бурі.
Проте варто зауважити, що подібні флуктуації у магнітосфері Землі можуть викликати незначний дискомфорт у метеочутливих осіб, зокрема короткочасні коливання артеріального тиску, втому, порушення концентрації уваги або легкий головний біль.
Після кількох помірних спалахів класу C, зареєстрованих на Сонці в період з 7 по 8 липня, очікуваний потік сонячного вітру в напрямку Землі залишиться в межах звичайної щільності, що не несе ризиків для космічної інфраструктури або енергосистем.
Національні метеорологічні центри, що здійснюють моніторинг космічної погоди, не фіксують потенційно небезпечних CME (корональних викидів маси), які могли б викликати масштабні геомагнітні збурення.
У сфері авіаційної навігації та супутникового зв’язку прогнозується відсутність збоїв, що підтверджується оцінками NASA та ESA.
Технологічно чутливі системи, включаючи GPS, залишатимуться в робочому стані, а втручання у радіочастотні діапазони очікуються лише у високих широтах і лише в межах статистичної похибки.
Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 9 липня.