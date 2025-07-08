Прогноз магнітних бур на 9 липня: якою буде активність Сонця

Згідно з актуальними прогнозами лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, які щодня публікують оперативну інформацію про стан геомагнітного фону, 9 липня 2025 року очікується переважно спокійна ситуація на рівні верхніх шарів атмосфери Землі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Індекс геомагнітної активності Kp, за оцінками американського Центру прогнозування космічної погоди NOAA, залишиться в межах 3–4 балів, що відповідає помірній активності, яка навряд чи спричинить суттєві технічні чи біометеорологічні наслідки для більшості мешканців планети.

Однак, попри це, варто враховувати, що упродовж кількох днів перед цим фіксувалися потужні сонячні спалахи класу М, які могли супроводжуватися викидами корональної маси. За оцінками NASA, ці CME пройшли по дотичній до траєкторії Землі, тому прямого удару по нашій магнітосфері очікувати не варто.

Водночас, незначне збурення геомагнітного поля можливе, особливо у часовому вікні між 12:00 і 18:00 за київським часом. У разі, якщо енергетичні потоки вдарять краєм, деякі спостерігачі в північних регіонах можуть навіть зафіксувати слабку полярну сяю.

Фахівці в галузі метеомедицини радять громадянам, які мають схильність до перепадів артеріального тиску, порушень сну або вегето-судинної дистонії, не ігнорувати сигнали власного організму в цей день.

Зокрема, варто уникати надмірних фізичних навантажень, тривалого перебування на сонці, а також контролювати питний режим. Навіть помірні геомагнітні варіації можуть спричинити легке головокружіння, підвищену дратівливість або втрату концентрації у найбільш чутливих груп населення.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 8 липня 2025 року.