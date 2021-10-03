В Украине 4 октября сохранится теплая осенняя погода

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября для каждого знака зодиака

«Круче Татуина»: астрономы обнаружили планету, вращающуюся вокруг трех звезд

В Украине ударят заморозки: где сильно похолодает

Украина начинает производство вакцины от COVID-19 — Ляшко озвучил сроки

Украина начинает производство вакцины от COVID-19 — Ляшко озвучил сроки

Welt: ЕС готовится отправить в Украину военную миссию

День учителя: поздравления в стихах, картинках и прозе

Космическая угроза: потенциально опасный астероид пролетит рядом с Землей

В Киеве 3 октября сохранится комфортная осенняя погода