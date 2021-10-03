Общество

В Украине 4 октября сохранится теплая осенняя погода

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Впонедельник, 4октября, вУкраине ожидается переменная облачность без осадков, сохранится теплая погода.

В Украине 4 октября сохранится теплая осенняя погода

©pixabay.com

Назападе температура воздуха составит +6…+11 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +13…+20 °С.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +4…+9 °С, днем температура воздуха составит +13…+15 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+4…+9 °С, днем температура воздуха поднимется до+12…+15 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +7…+9 °С, днем воздух прогреется до+15…+16 °С.

В Украине 4 октября сохранится теплая осенняя погода

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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Admin

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