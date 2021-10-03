Общество
В Украине 4 октября сохранится теплая осенняя погода
Впонедельник, 4октября, вУкраине ожидается переменная облачность без осадков, сохранится теплая погода.
©pixabay.com
Назападе температура воздуха составит +6…+11 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +13…+20 °С.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +4…+9 °С, днем температура воздуха составит +13…+15 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+4…+9 °С, днем температура воздуха поднимется до+12…+15 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +7…+9 °С, днем воздух прогреется до+15…+16 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo