​»Google» является самым популярным поисковым запросом в Bing

Ближайший конкурент Google среди поисковых систем Bing по иронии «выбирает» Google.

Поисковая система Bing от Microsoft отметилась ироничными данными: так, оказалось, что самый популярный запрос в ней непосредственно «Google».

Об этом сообщаетThe Verge.

Подобная информация стала известна на очередном из судебных заседаний относительно Google после того, как поисковой гигант в 2018 году был оштрафован Еврокомиссией на сумму в 4,3 млрд евро якобы за то, что злоупотреблял своим и без того тотальным влиянием, «навязывая» пользователям Android свою поисковую систему Chrome.

Информацию о таких поисковых показателях Bing Google собрал специально с помощью SEO-агентства Ahrefs. К слову, исходя из этой же статистики, от лидирующего запроса на 5 миллионов отстает «Youtube», занимающий второе место. Также далее идут «Facebook», «Gmail» и «Amazon».

Google устроил такой сбор статистики для того, чтобы продемонстрировать в суде, что юзеры используют его поисковую систему не из-за навязывания, а из-за того, что это их осознанный выбор.

На данный момент сама Microsoft никак не отреагировала на данную ситуацию.

Стоит сказать, что итоговое решение Европейского суда должно быть принято в 2022 году.

Напомним, чтоGoogle вместе с Apple готовились дать «бой» распространению коронавируса: было анонсировано новое приложение.

Также Диалог.UA писал о казусе, когдаGoogle внес главу страны-агрессораПутина в список офицеров СС.

Кроме того, Google поздравилУкраину ярким дудлом: компания оформила свой поисковик ко Дню Независимости Украины.

По материалам: Диалог