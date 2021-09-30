Беспилотник ВС Украины Bayraktar TB2 зафиксировал попадание зенитной ракеты в цель
На учениях Вооруженных сил Украины ударный дрон испытали в качестве фронтового наблюдателя.
Во время тактических учений ПВО ВСУ ударный БПЛА Bayraktar
TB2 отслеживал полеты зенитных ракет. На военном полигоне Ягорлык дивизионы
ракетных комплексов «С-300ПС/ПТ», «Бук-М1», «С-125М1» и «Оса-АКМ» со всей Украины
отрабатывали уничтожение воздушных целей.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Украины в
своем официальном аккаунте Facebook.
В дебюте учений украинские истребители «Су-27» и
«МиГ-29», а также штурмовики «Су-25» подыгрывали подразделениям зенитно-ракетных и
радиотехнических войск, производя полеты в качестве контрольных целей для
средств ПВО.
После нескольких дней тренировок с зачетными имитационными
пусками ракет расчеты противовоздушной обороны приступили к реальным боевым
стрельбам по воздушным мишеням при участии БПЛА Bayraktar TB2 ВВС Украины.
Первыми отстрелялись расчеты ЗРК малого радиуса
поражения «С-125 М1» и «Оса-АКМ». Их целями были маломерные летательные аппараты –
вражеские беспилотники, проводящие аэроразведку. В качестве имитации этих
дронов были использованы БПЛА «ВР-2 Стриж», а также осветительные
артиллерийские снаряды.
Далее в бой вступили С-300 и «Буки». В этом году
их работа была направлена на отражение ракетного удара. Воздушными мишенями,
которые имитировали крылатые ракеты противника, стали беспилотники «Ту-143 Рейс» (ВР-3).
Ранее Диалог.UAинформировал
читателей о том, что Baykar и «Мотор Сич» подписали договор о поставках
украинских двигателей для турецких ударных БПЛА Bayraktar.
Также мы писали,
что компания «Мотор Сич» приступила к изготовлению собственных
фюзеляжей для вертолетов «МСБ-8».
По материалам: Диалог