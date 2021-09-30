Беспилотник ВС Украины Bayraktar TB2 зафиксировал попадание зенитной ракеты в цель

На учениях Вооруженных сил Украины ударный дрон испытали в качестве фронтового наблюдателя.

Во время тактических учений ПВО ВСУ ударный БПЛА Bayraktar

TB2 отслеживал полеты зенитных ракет. На военном полигоне Ягорлык дивизионы

ракетных комплексов «С-300ПС/ПТ», «Бук-М1», «С-125М1» и «Оса-АКМ» со всей Украины

отрабатывали уничтожение воздушных целей.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Украины в

своем официальном аккаунте Facebook.

В дебюте учений украинские истребители «Су-27» и

«МиГ-29», а также штурмовики «Су-25» подыгрывали подразделениям зенитно-ракетных и

радиотехнических войск, производя полеты в качестве контрольных целей для

средств ПВО.

После нескольких дней тренировок с зачетными имитационными

пусками ракет расчеты противовоздушной обороны приступили к реальным боевым

стрельбам по воздушным мишеням при участии БПЛА Bayraktar TB2 ВВС Украины.

Первыми отстрелялись расчеты ЗРК малого радиуса

поражения «С-125 М1» и «Оса-АКМ». Их целями были маломерные летательные аппараты –

вражеские беспилотники, проводящие аэроразведку. В качестве имитации этих

дронов были использованы БПЛА «ВР-2 Стриж», а также осветительные

артиллерийские снаряды.

Далее в бой вступили С-300 и «Буки». В этом году

их работа была направлена на отражение ракетного удара. Воздушными мишенями,

которые имитировали крылатые ракеты противника, стали беспилотники «Ту-143 Рейс» (ВР-3).

Ранее Диалог.UAинформировал

читателей о том, что Baykar и «Мотор Сич» подписали договор о поставках

украинских двигателей для турецких ударных БПЛА Bayraktar.

Также мы писали,

что компания «Мотор Сич» приступила к изготовлению собственных

фюзеляжей для вертолетов «МСБ-8».

По материалам: Диалог