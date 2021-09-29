Компания Amazon создала робота, который «преследует» людей
Роботизированная новинка уже поступила в свободную продажу. Стоит такой домашний помощник 999 долларов США.
Роботизированная новинка уже поступила в
свободную продажу. Стоит такой домашний помощник 999 долларов США.
У некоторых продуктов Amazon (таких как, например, Alexa)
немного подпорчена репутация. Их используют для сбора пользовательских данных,
которые впоследствии становятся для кого-то видом отдельного заработка. Несмотря на
это, компания создала и представила своего робота Astro. Кстати,
американские журналисты уже успели окрестить его «шпионом».
Об этом сообщает издание vice.com.
В своем материале новинку от Amazon ресурс назвал «роботом-кошмаром, который следует за вами
повсюду». Если же верить документации компании, то эта машина может
автоматически обучаться для дальнейшего патрулирования дома, исследуя
обстановку, и в случае обнаружения чего-то необычного немедленно отправлять
уведомление пользователям. У робота Astro в арсенале шпионских
штучек есть даже выдвижной перископ.
Кроме всего прочего, «хозяин» роботизированного
шпиона может сохранить полученное от Astro видео с помощью еще
одного продукта от Amazon – системы для домашнего
наблюдения Ring.
В релизе также указывается, что, используя
специальное мобильное приложение, пользователь может дать команду роботу
отправиться на проверку отдельной комнаты, вещей, людей и даже домашних
животных. Тестировавшие Astro журналисты сообщили даже о способности робота
распознавать человеческие лица. Так, к примеру, бот смог доставить
определенному человеку бутылку минеральной воды.
Когда же принимавшие участие в тестах люди
указали на отчетливые вуайеристические наклонности робота, разработчики из Amazon сообщили, что пользователи могут установить определенные
запретные зоны для робота в доме, например, ванная комната, туалет или спальня.
Не так давно Диалог.UAписал, как компания Virgin Hyperloop готовит свои новейшие
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своему хозяину.
По материалам: Диалог