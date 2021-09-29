Компания Amazon создала робота, который «преследует» людей

Роботизированная новинка уже поступила в свободную продажу. Стоит такой домашний помощник 999 долларов США.

Роботизированная новинка уже поступила в

свободную продажу. Стоит такой домашний помощник 999 долларов США.

У некоторых продуктов Amazon (таких как, например, Alexa)

немного подпорчена репутация. Их используют для сбора пользовательских данных,

которые впоследствии становятся для кого-то видом отдельного заработка. Несмотря на

это, компания создала и представила своего робота Astro. Кстати,

американские журналисты уже успели окрестить его «шпионом».

Об этом сообщает издание vice.com.

В своем материале новинку от Amazon ресурс назвал «роботом-кошмаром, который следует за вами

повсюду». Если же верить документации компании, то эта машина может

автоматически обучаться для дальнейшего патрулирования дома, исследуя

обстановку, и в случае обнаружения чего-то необычного немедленно отправлять

уведомление пользователям. У робота Astro в арсенале шпионских

штучек есть даже выдвижной перископ.

Кроме всего прочего, «хозяин» роботизированного

шпиона может сохранить полученное от Astro видео с помощью еще

одного продукта от Amazon – системы для домашнего

наблюдения Ring.

В релизе также указывается, что, используя

специальное мобильное приложение, пользователь может дать команду роботу

отправиться на проверку отдельной комнаты, вещей, людей и даже домашних

животных. Тестировавшие Astro журналисты сообщили даже о способности робота

распознавать человеческие лица. Так, к примеру, бот смог доставить

определенному человеку бутылку минеральной воды.

Когда же принимавшие участие в тестах люди

указали на отчетливые вуайеристические наклонности робота, разработчики из Amazon сообщили, что пользователи могут установить определенные

запретные зоны для робота в доме, например, ванная комната, туалет или спальня.

Не так давно Диалог.UAписал, как компания Virgin Hyperloop готовит свои новейшие

транспортные капсулы для демонстрации в Дубае.

Также мы сообщали о том, что хомяк,

занимаясь продажей и покупкой криптовалюты прямо в клетке, помог разбогатеть

своему хозяину.

По материалам: Диалог