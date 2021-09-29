Общество

Компания Amazon создала робота, который «преследует» людей

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
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Роботизированная новинка уже поступила в свободную продажу. Стоит такой домашний помощник 999 долларов США.

Компания Amazon создала робота, который "преследует" людейКомпания Amazon создала робота, который "преследует" людей

Роботизированная новинка уже поступила в
свободную продажу. Стоит такой домашний помощник 999 долларов США.

У некоторых продуктов Amazon (таких как, например, Alexa)
немного подпорчена репутация. Их используют для сбора пользовательских данных,
которые впоследствии становятся для кого-то видом отдельного заработка. Несмотря на
это, компания создала и представила своего робота Astro. Кстати,
американские журналисты уже успели окрестить его «шпионом».

Об этом сообщает издание vice.com.

В своем материале новинку от Amazon ресурс назвал «роботом-кошмаром, который следует за вами
повсюду». Если же верить документации компании, то эта машина может
автоматически обучаться для дальнейшего патрулирования дома, исследуя
обстановку, и в случае обнаружения чего-то необычного немедленно отправлять
уведомление пользователям. У робота Astro в арсенале шпионских
штучек есть даже выдвижной перископ.

Компания Amazon создала робота, который "преследует" людейКомпания Amazon создала робота, который "преследует" людей

Кроме всего прочего, «хозяин» роботизированного
шпиона может сохранить полученное от Astro видео с помощью еще
одного продукта от Amazon – системы для домашнего
наблюдения Ring.

В релизе также указывается, что, используя
специальное мобильное приложение, пользователь может дать команду роботу
отправиться на проверку отдельной комнаты, вещей, людей и даже домашних
животных. Тестировавшие Astro журналисты сообщили даже о способности робота
распознавать человеческие лица. Так, к примеру, бот смог доставить
определенному человеку бутылку минеральной воды.

Когда же принимавшие участие в тестах люди
указали на отчетливые вуайеристические наклонности робота, разработчики из Amazon сообщили, что пользователи могут установить определенные
запретные зоны для робота в доме, например, ванная комната, туалет или спальня.

Компания Amazon создала робота, который "преследует" людейКомпания Amazon создала робота, который "преследует" людей

Не так давно Диалог.UAписал, как компания Virgin Hyperloop готовит свои новейшие
транспортные капсулы для демонстрации в Дубае.

Также мы сообщали о том, что хомяк,
занимаясь продажей и покупкой криптовалюты прямо в клетке, помог разбогатеть
своему хозяину.

По материалам: Диалог

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
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