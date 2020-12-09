Общество

«Желтое» предупреждение: в Украине 10 декабря ожидаются мощные порывы ветра и гололедица

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10декабря ночью назападе июге страны, днем вбольшинстве областей Украины ожидаются порывы ветра до15-20м/с. Ночью взападных областях иОдесщине прогнозируется гололед, надорогах образуется гололедица (первый уровень опасности, «желтый»).

«Желтое» предупреждение: в Украине 10 декабря ожидаются мощные порывы ветра и гололедица

©AFP

ВКиеве иКиевской области 10декабря— гололед, надорогах возможна гололедица, порывы ветра будут достигать 15-18м/с.

Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта наотдельных участках дорог.

10-11 декабря наПравобережье ожидается мокрый снег идождь, местами возможен гололед, наостальной территории без осадков. Всеверо-восточной части, северных ицентральных областях местами образуется гололедица.

«Желтое» предупреждение: в Украине 10 декабря ожидаются мощные порывы ветра и гололедица

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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