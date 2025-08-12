Политика

На фронті критична ситуація: стало відомо, який прорив зробили ЗС РФ на Донбасі

Фронтова лінія різко змінилася не на користь для ЗСУ, і вже є відповідна карта прориву ЗС РФ.

Карина Шевченко Send an email 8 години ago
На Донеччині зафіксовано загострення бойових дій, і за повідомленням українського громадського діяча Сергія Стерненка, сили РФ здійснили прорив української лінії оборони поблизу Добропілля на глибину близько 10 кілометрів.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-службу новин України.

За його словами, ситуація у цьому районі набуває критичного характеру, і існує висока ймовірність продовження наступу противника.

Добропілля розташоване у стратегічно важливій зоні, яка має значення для утримання оборонної стабільності на південному напрямку Донеччини. Прорив такого масштабу, за оцінками військових аналітиків, може створити додатковий тиск на сусідні ділянки фронту та ускладнити логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони України в регіоні.

Офіційного підтвердження інформації від Генерального штабу Збройних сил України станом на момент поширення заяви Стерненка не надходило.

Водночас у відкритих джерелах зазначається, що останні тижні в районі Добропілля та суміжних населених пунктів фіксується підвищена інтенсивність артилерійських обстрілів та активізація штурмових дій з боку противника.

Експерти з безпеки попереджають, що у разі закріплення російських підрозділів на нових позиціях та подальшого просування лінія фронту може зазнати суттєвих змін, що потребуватиме додаткових сил і ресурсів для стабілізації ситуації.

На цьому фоні Путіну запропонували вигідні умови щодо України.

