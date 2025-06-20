У Путіна зробили заяву щодо наступного раунду переговорів з Україною

На тлі затяжного військового конфлікту між Росією та Україною, в інформаційному просторі знову з’явилися повідомлення про ймовірне проведення третього раунду переговорів між сторонами.

Про це повідмоляє «ПЛ» із посиланням на «РБК-Україна».

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, якого цитують провідні російські медіа, заявив, що дата наступної зустрічі буде узгоджена вже найближчим часом — зокрема, в межах наступного тижня.

Його слова вкотре підтвердили позицію Кремля, який намагається демонструвати публічну готовність до переговорного процесу. Водночас у Києві висловлюють сумніви щодо змістовності такої ініціативи.

Раніше представниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова зазначала, що російська делегація нібито вже сформована та очікує на проведення діалогу після 22 червня у Стамбулі.

Вона наголосила, що строки будуть узгоджені найближчим часом, залишивши простір для інтерпретацій щодо реального наміру російської сторони. За її словами, Москва готова обговорити український і власний «меморандуми» з питань можливого перемир’я, що начебто можуть стати базою для припинення бойових дій. Проте сам зміст таких «пропозицій» викликає різку критику в Києві.

Українська влада неодноразово заявляла, що перші два раунди переговорів не дали жодного конкретного результату. За словами офіційних представників, зустрічі, що відбулися раніше, мали скоріше декларативний характер, без жодного реального просування до компромісів чи деескалації. У цьому контексті третій раунд викликає більше занепокоєння, ніж надій.

Відомо також, що запропонований Росією так званий меморандум, за твердженням українських джерел, є радше ультимативним документом з неприйнятними умовами, які не мають жодного юридичного або морального підґрунтя для подальших дискусій.

Президент України Володимир Зеленський під час публічних виступів наголошував, що навіть представники російської сторони під час попередніх перемовин визнавали — умови, висунуті Москвою, є вкрай однобічними і мають ознаки шантажу.

Таким чином, у Києві досі не мають чіткого розуміння, що саме Росія планує запропонувати під виглядом компромісу і на яких підставах може бути побудована наступна фаза переговорного процесу.

Тим часом Путін виявив готовність до зустрічі с Зеленським.