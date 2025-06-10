Названа офіційна чисельність армії України: нардеп Федієнко про боєздатність ЗСУ

Попри офіційну чисельність Збройних сил України на рівні майже одного мільйона осіб, безпосередню участь у бойових діях на лінії фронту беруть лише близько 200 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Таку заяву зробив народний депутат України Олександр Федієнко, озвучивши розподіл збройних ресурсів країни та підтвердивши масштабний характер тилової і логістичної складової.

Це співвідношення означає, що лише кожен п’ятий із загальної кількості мобілізованих чи зарахованих до армії перебуває на передовій. Решта виконує широкий спектр критично важливих завдань: забезпечення, інженерна підтримка, обслуговування техніки, медичне супроводження, розвідка, зв’язок, кібероперації, а також стратегічне управління.

Федієнко акцентує на важливості розуміння цього розподілу у контексті суспільної дискусії щодо мобілізації, доукомплектування підрозділів та національного оборонного резерву. Фронтова лінія, протяжністю понад 1200 кілометрів, вимагає не лише присутності на нульових позиціях, але й злагодженої роботи усієї інфраструктури, яка живить, підтримує та модернізує армію.

Ситуація ускладнюється стрімкими змінами у природі сучасної війни, що все більше спирається на технології, штучний інтелект і автоматизовані системи управління.

У цьому контексті важко переоцінити значення фахівців, які не перебувають у бойових зонах, але забезпечують сталість функціонування ЗСУ у цілому.

Також важливо зазначити, що сама цифра «1 мільйон» не є сталою величиною для кожного окремого дня. До цього числа включені й мобілізаційні резерви, й тимчасово небоєздатні, й ті, хто проходить підготовку, перепідготовку чи перебуває на ротації.

Тобто оперативний ресурс постійно коливається залежно від ряду факторів, серед яких — інтенсивність бойових дій, стратегічні рішення командування та кадрова політика.

На цьому фоні жінок та 18-річних попередили про скору мобілізацію.