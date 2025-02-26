Як довго Україна зможе продовжувати бойові дії без підтримки США: оцінка WSJ

Без військової допомоги США Україна може зіткнутися з обмеженнями в підтримці своїх бойових дій до літа, незважаючи на наявність достатньої зброї для продовження операції на поточному рівні, заявляють чинні та колишні західні офіційні особи.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання повідомляє, що постачання зброї, надіслані адміністрацією Байдена останніми місяцями, мають бути достатніми, щоб Україна могла продовжувати опір принаймні до середини року. Однак, на думку деяких українських аналітиків, бойові дії можуть тривати й довше.

«Ми зможемо протриматися ще півроку або навіть рік, щоб дати Європі час почати виробляти необхідні боєприпаси. Ми можемо втратити певні території і зазнати втрат, але в нас немає іншого вибору, окрім як продовжувати боротьбу», — заявив старший аналітик фонду «Повернись живим» Микола Бєлєсков.

Водночас один із помічників президента Зеленського зазначив, що припинення військової допомоги від США буде найгіршим сценарієм, оскільки це призведе до необхідності нарощування власного виробництва озброєнь і збільшення закупівель у європейських партнерів.

Видання зазначає, що наразі Україна виробляє близько 55% своєї військової техніки, водночас США постачають близько 20%, а Європа — 25%. Однак поставки високотехнологічних систем, таких як передові засоби протиповітряної оборони, балістичні ракети і реактивна артилерія, неможливо буде замінити в короткостроковій перспективі.

Європа не виробляє ці системи в потрібних обсягах, а деякі навіть не випускає їх зовсім.

«Неможливо замінити в деяких галузях високоякісні військові технології, що поставляються партнерами, такими як США», — сказав уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Трамп виступив із новими заявами: «Дика війна закінчується».