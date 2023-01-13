Политика

Рада досрочно прекратила полномочия Аксенова

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 13 января, 2023
0 Менее минуты назад

Рада досрочно прекратила полномочия Аксенова

Рада досрочно прекратила полномочия Аксенова

13.01.2023 14:09

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Укринформ

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Андрея Аксенова, ранее написавшего заявление о сложении мандата.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграме, передает Укринформ.

По его данным, это решение поддержали 294 нардепа.

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Как сообщалось, народный депутат Ярослав Железняк 9 января написал, что нардеп Андрей Аксенов подал заявление о досрочном сложении полномочий.

Аксенов принял присягу нардепа 19 мая 2021 года. До этого он победил на довыборах в Верховную Раду в 50 округе на Донетчине, которые состоялись 28 марта 2021 года. Он баллотировался от партии "Порядок".

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 13 января, 2023
0 Менее минуты назад
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