Рада досрочно прекратила полномочия Аксенова

13.01.2023 14:09

Укринформ

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Андрея Аксенова, ранее написавшего заявление о сложении мандата.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграме, передает Укринформ.

По его данным, это решение поддержали 294 нардепа.

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Как сообщалось, народный депутат Ярослав Железняк 9 января написал, что нардеп Андрей Аксенов подал заявление о досрочном сложении полномочий.

Аксенов принял присягу нардепа 19 мая 2021 года. До этого он победил на довыборах в Верховную Раду в 50 округе на Донетчине, которые состоялись 28 марта 2021 года. Он баллотировался от партии "Порядок".

По материалам: Укринформ