Украина готовит этой зимой специальный саммит ради мира — Президент

Обращение

18.12.2022 22:31

Укринформ

Украина готовит этой зимой специальный саммит ради мира и приглашает партнеров проявлять свое лидерство

Об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении, передает Укринформ.

Видео: Офис Президента

Желаю здоровья, уважаемые украинцы!

Провел сегодня Ставку. Очень подробно рассмотрели ситуацию в Донецкой и Луганской областях. Бахмутское направление — ключевое.

Город держим, хотя оккупанты делают все, чтобы там не осталось ни одной целой стены.

Запорожская область, Херсонская, юг в целом — постепенно уменьшаем потенциал оккупантов. Минус склады, минус логистика российской армии.

ПВО — постоянный приоритет Ставки, и я еще раз подчеркиваю это…

Уважаемые партнеры! Если поможете нам полностью защитить наше небо, предоставив нам быстрее современные системы ПВО в достаточном количестве, вы можете лишить государство-террориста главного инструмента террора. Это будет один из самых мощных шагов, которые приблизят окончание агрессии. россии придется идти по пути к прекращению агрессии, когда она больше не сможет идти путем ракетных ударов.

Также на Ставке подробно обсудили границу. Защита границы как с россией, так и с беларусью — это тоже постоянный приоритет. Готовимся ко всем возможным оборонительным сценариям. Кто бы и к чему ни склонял минск, это им так же не поможет, как и все остальные больные идеи в этой войне против Украины и украинцев.

Есть новые результаты в возвращении света и тепла нашим людям.

Еще 3 миллионам украинцев возвращено электроснабжение. Плюс вчера 6 миллионов. То есть после удара террористов в пятницу уже есть результат для 9 миллионов наших людей. В большинстве городов нормализуется также работа транспорта.

Я благодарен всем, кто при любой погоде и круглосуточно осуществляет эти ремонтные работы! Я благодарен каждому из наших партнеров, кто помогает нам с оборудованием! Я благодарен и украинскому бизнесу — всем, кто превращает свои магазины, кафе, предприятия в новые пункты несокрушимости.

Сегодня в Катаре состоялся финал чемпионата мира по футболу — эмоциональный финал.

Именно в этом и есть смысл футбола: каждый имеет шанс на победу, каждый может показать, что он сильнейший. Но соревнования — на поле для игры, а не на поле битвы. И худшее, что может случиться, — это красная карточка, а не красная кнопка. Когда людей объединяет футбол, людей объединяет мир. Именно поэтому для сегодняшнего дня я подготовил специальное обращение от Украины ко всему миру. Ко всем, кто ценит мир и жизнь.

Хоть ФИФА и заблокировала это обращение для показа на стадионе перед финальной игрой в Катаре, но мир все равно услышал наш призыв.

Наши футболисты распространили видео… Ярмоленко и вся сборная Украины, Шевченко, Шовковский, Модрич, Срна, Гвардиола, Рац и много-много других прекрасных игроков. Я благодарен всем! Государства-партнеры поддержали. Тысячи мировых СМИ распространили.

Мы готовим уже этой зимой специальный саммит. Саммит ради мира. Для нашей страны и для любого другого народа, который может подвергнуться такой же агрессии, такому же террору, как россия принесла на нашу землю.

Украинская формула мира — это десять четких пунктов, которые способны создать новую архитектуру безопасности — глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей, украинской земле, всем нашим людям. И то, что будет служить гарантиями свободы и безопасности для других народов. Причем не если, а когда сработает для украинцев.

И поэтому мы приглашаем партнеров проявлять свое лидерство в обеспечении мира так же, как сейчас проявляется лидерство разных стран и разных государственных деятелей в защите свободы. Мы боремся вместе за Украину, за ценности, объединяющие Европу и демократический мир, за глобальную ценность жизни. За все то, что россия пытается разрушить.

Это непросто, это трудно, но я уверен: мы вытянем все вместе, и агрессия россии потерпит крах. И так, чтобы все другие потенциальные агрессоры мира не решались повторить то, что делает рашизм.

Слава каждому нашему воину! Спасибо всем, кто работает ради победы и кто помогает! Все пройдем, все преодолеем.

И еще одно.

Я поздравляю еврейскую общину Украины и всех евреев мира с Ханукой. Те, кого было меньше, победили тех, кого было больше. Свет победил тьму. Так будет и на этот раз. Хаг Ханука самеах!

Слава Украине!

Фото: ОП

По материалам: Укринформ