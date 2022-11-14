Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям Украины от россии

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 14 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения

Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям Украины от россии

Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям Украины от россии

14.11.2022 20:19

Материалы по теме

Укринформ

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию «Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины», подготовленной Украиной за соавторство более полусотни стран.

Об этом передает Укринформ.

«За» проголосовали 94 стран, против – 13, воздержалось – 74.

Против голосовали: белоруссия, Центральноафриканская Республика, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, россия, Сирия, Зимбабве.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям Украины от россии

Резолюция содержит подтверждение позиции государств ООН по поддержке суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины и требование к россии немедленно прекратить применение силы и полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Генассамблея признает, что россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права, в частности, ее агрессию, а также международного гуманитарного права и прав человека. Соответственно, юридические последствия для россии должны включать возмещение ущерба, нанесенного Украине.

Читайте также: Китай отказался поддерживать в ООН украинскую резолюцию относительно компенсации ущерба от войны

Также Генассамблея "признает необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма возмещения ущерба".

Документ содержит рекомендации государствам по созданию международного реестра таких убытков для документирования доказательств и информации о вреде, потере или увечьях, причиненных войной физическим и юридическим лицам, а также государству Украины.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Телеграмме прокомментировал принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций проекта резолюции.

"За все свои преступления россия заплатит во всех смыслах — включая репарации. Отныне это воля ООН. Все будет Украина. Дожмем, раздавим, победим", — подчеркнул он.

Как сообщал Укринформ, в понедельник Генассамблея ООН рассматривает проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российской войной. Документ, который называется «Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины», подготовлен Украиной при соавторстве почти полсотни стран. Он содержит признание странами ООН необходимости создания международного механизма возмещения ущерба, нанесенного Украине российской федерацией и рекомендации государствам по созданию международного реестра убытков. Речь идет о документировании доказательств и информации о вреде, потере или увечьях, причиненных физическим и юридическим лицам, а также государству Украины.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 14 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Зеленский обсудил с Шольцем ситуацию на поле боя и новые удары рф по гражданским

3 дня ago

Азиатская стратегия уже приносит конкретные результаты и открывает новые горизонты для Украины— Кулеба

3 дня ago

Депутат Аристов заявил, что в арендованной им квартире был обыск

3 дня ago

Зеленский назначил посла в Индонезии представителем при АСЕАН

3 дня ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button