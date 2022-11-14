Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям Украины от россии

14.11.2022 20:19

Укринформ

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию «Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины», подготовленной Украиной за соавторство более полусотни стран.

Об этом передает Укринформ.

«За» проголосовали 94 стран, против – 13, воздержалось – 74.

Против голосовали: белоруссия, Центральноафриканская Республика, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, россия, Сирия, Зимбабве.

Резолюция содержит подтверждение позиции государств ООН по поддержке суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины и требование к россии немедленно прекратить применение силы и полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Генассамблея признает, что россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права, в частности, ее агрессию, а также международного гуманитарного права и прав человека. Соответственно, юридические последствия для россии должны включать возмещение ущерба, нанесенного Украине.

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Также Генассамблея "признает необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма возмещения ущерба".

Документ содержит рекомендации государствам по созданию международного реестра таких убытков для документирования доказательств и информации о вреде, потере или увечьях, причиненных войной физическим и юридическим лицам, а также государству Украины.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Телеграмме прокомментировал принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций проекта резолюции.

"За все свои преступления россия заплатит во всех смыслах — включая репарации. Отныне это воля ООН. Все будет Украина. Дожмем, раздавим, победим", — подчеркнул он.

Как сообщал Укринформ, в понедельник Генассамблея ООН рассматривает проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российской войной. Документ, который называется «Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины», подготовлен Украиной при соавторстве почти полсотни стран. Он содержит признание странами ООН необходимости создания международного механизма возмещения ущерба, нанесенного Украине российской федерацией и рекомендации государствам по созданию международного реестра убытков. Речь идет о документировании доказательств и информации о вреде, потере или увечьях, причиненных физическим и юридическим лицам, а также государству Украины.

По материалам: Укринформ