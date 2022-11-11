Политика

Зеленский обсудил с Шольцем ситуацию на поле боя и новые удары рф по гражданским

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 11 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения

Зеленский обсудил с Шольцем ситуацию на поле боя и новые удары рф по гражданским

Зеленский обсудил с Шольцем ситуацию на поле боя и новые удары рф по гражданским

11.11.2022 18:32

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Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем проинформировал о ситуации на поле боя и поблагодарил Германию за вклад в защиту украинского неба и границ.

Как передает Укринформ, об этом говорится в сообщении Главы государства в Твиттере.

“На постоянной связи с канцлером Германии Олафом Шольцом. Рассказал о ситуации на поле боя, в частности, о новых российских ударах по гражданским”, — отметил Зеленский.

Он добавил, что во время разговора поблагодарил за весомый вклад Германии в защиту нашего неба и границ.

"Поддержали продолжение "зерновой инициативы" и согласовали позиции в преддверии саммита G20", — проинформировал Президент.

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Как сообщалось, 15–16 ноября в Индонезии на острове Бали запланировано проведение саммита G20, куда также приглашен глава Украинского государства.

МИД Украины требует исключения россии из G20 после признания владимиром путиным издания приказа о ракетных ударах по инфраструктуре Украины и отзыва его с саммита Группы двадцати.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 11 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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