Навіщо використовувати мило поза ванною: лайфхаки для дому, що економлять час і гроші

Звичайний шматок твердого мила може бути корисним не лише для миття рук.

Про це повідомляє «ПЛ».

Його властивості дають змогу застосовувати засіб під час прибирання, дрібного ремонту, догляду за одягом і боротьби з неприємними запахами. У багатьох випадках мило здатне замінити спеціалізовану побутову хімію, мастило або ароматизатор. Для домашніх лайфхаків краще обирати просте світле мило без барвників, блискіток і великої кількості ароматичних добавок. Один недорогий брусок може розв’язати одразу кілька побутових проблем і допомогти уникнути зайвих покупок.

Як мило допомагає відкрити блискавку та висувну шухляду

Застрягла блискавка на куртці, сумці чи чохлі не завжди означає, що річ потрібно ремонтувати. Сухим шматком мила можна обережно провести по зубцях блискавки з обох боків, не торкаючись тканини надто сильно. Після цього бігунок слід кілька разів повільно перемістити вгору та вниз, щоб засіб рівномірно розподілився. Подібний спосіб підходить і для дерев’яних шухляд, які важко висуваються через тертя. Невелика кількість сухого мила на напрямних полегшує ковзання, однак процедуру варто повторювати лише за потреби.

Мило проти скрипу дверей і меблів

Неприємний скрип іноді виникає не лише в металевих петлях, а й у місцях контакту дерев’яних деталей. Тонкий шар сухого мила можна нанести на край дверцят шафи, напрямні або ділянки, де деревина треться об деревину. Засіб тимчасово зменшить тертя та допоможе визначити джерело звуку. Для металевих дверних петель цей спосіб не завжди є найкращим, оскільки мило може змішуватися з пилом і створювати наліт. Тому його доцільно використовувати як швидке рішення, а для довготривалого ефекту обирати відповідне технічне мастило.

Як використовувати мило під час шиття та ремонту

Тверде мило може замінити кравецьку крейду, якщо потрібно тимчасово позначити лінію на тканині. Тонкий край сухого бруска залишає помітний слід, який зазвичай легко змивається водою. Перед застосуванням варто перевірити засіб на непомітній ділянці, особливо якщо тканина темна, делікатна або дорога. Мило також використовують для змащування шурупів перед вкручуванням у щільну деревину, щоб зменшити опір. Однак наносити його потрібно зовсім небагато, адже надлишок вологи або лужних компонентів може небажано вплинути на деякі матеріали.

У домашньому господарстві шматок мила можна тримати в коробці з інструментами або швейним приладдям. Це дозволить швидко скористатися ним, не шукаючи спеціальний засіб. Особливо корисним такий запас буде під час дрібного ремонту, переїзду або сезонного впорядкування гардероба. Перед застосуванням мило має бути сухим, інакше воно залишатиме занадто товстий липкий шар. Найчастіше його використовують у таких ситуаціях:

для позначення ліній на тканині перед шиттям;

для полегшення вкручування шурупів у дерево;

для обробки зубців блискавки;

для змащування напрямних дерев’яних шухляд;

для тимчасового зменшення тертя між деталями меблів.

Як мило допомагає доглядати за одягом

Господарське або нейтральне тверде мило може бути корисним під час попередньої обробки плям. Забруднену ділянку потрібно змочити, обережно натерти милом і залишити на кілька хвилин перед пранням. Такий метод часто застосовують для слідів поту, косметики, ґрунту та деяких харчових забруднень. Гарячу воду відразу використовувати не варто, оскільки вона здатна закріпити плями білкового походження. Перед обробкою кольорової або делікатної речі необхідно перевірити стійкість фарби на внутрішньому шві.

Побутова проблема Як застосувати мило Важливе застереження Застрягла блискавка Провести сухим милом по зубцях Не наносити товстий шар на тканину Важко висувається шухляда Натерти дерев’яні напрямні Не використовувати на вологій поверхні Пляма на одязі Натерти змочену ділянку перед пранням Спочатку перевірити стійкість кольору Потрібно розмітити тканину Намалювати лінію гострим краєм мила Не застосовувати ароматизоване кольорове мило Шуруп важко входить у дерево Легко натерти різьбу сухим милом Не використовувати у конструкціях із високою вологістю Неприємний запах у шафі Покласти сухий брусок у тканинний мішечок Не допускати контакту з вологим одягом

Мило як ароматизатор для шафи та валізи

Ароматний брусок можна покласти між речами, щоб у шафі довше зберігався приємний запах. Для цього мило краще загорнути в тонку тканину, папір або покласти в невеликий мішечок. Воно не повинно безпосередньо торкатися світлого одягу, оскільки барвники та ароматичні олії іноді залишають сліди. Такий самий спосіб підходить для валіз, ящиків із постільною білизною та коробок із сезонними речами. На відміну від рідкого ароматизатора, сухе мило не проллється і може зберігати запах протягом тривалого часу.

Як прибрати запотівання дзеркала

Тонкий мильний шар іноді використовують для тимчасового захисту дзеркала від запотівання. Сухим милом потрібно нанести кілька легких штрихів на чисту поверхню, а потім ретельно розполірувати її м’якою сухою тканиною. На склі не повинно залишитися видимих смуг, інакше дзеркало виглядатиме брудним. Після правильної обробки тонка плівка може деякий час зменшувати утворення дрібних крапель конденсату. Метод спочатку краще перевірити на невеликій ділянці, адже ефект залежить від складу мила, температури та рівня вологості.

Яке мило краще обрати для домашніх лайфхаків

Для більшості побутових завдань підходить просте тверде мило без яскравого пігменту та декоративних домішок. Білий або світлий брусок рідше залишає помітні сліди на тканині, дереві та інших поверхнях. Сильно ароматизоване мило можна використовувати у шафі, але воно не завжди підходить для видалення плям чи догляду за речами. Брусок необхідно зберігати в сухій коробці окремо від продуктів, косметики та дитячих речей. Перед обробкою цінної тканини, меблів або пофарбованої поверхні варто провести тест на малопомітному місці.

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