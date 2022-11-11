Азиатская стратегия уже приносит конкретные результаты и открывает новые горизонты для Украины— Кулеба

11.11.2022 15:29

Укринформ

Разработанная МИД Азиатская стратегия является частью курса на открытие новых горизонтов для Украины, она уже дает конкретные результаты и увеличивает международную поддержку нашего государства на фоне российской агрессии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона в пятницу во время прямого включения с саммита АСЕАН в Камбодже, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В рамках курса на открытие новых горизонтов мы зарисовываем белые пятна на карте мира. Везде, где есть украинский интерес, его нужно найти и реализовать. Именно таково видение Президента Владимира Зеленского, таков приоритет работы МИД. Моя работа на саммите АСЕАН, куда Украину пригласили впервые в истории, это практическое воплощение разработанной МИД Азиатской стратегии”, — заявил Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что Азиатская стратегия предполагает работу не только с регионом АСЕАН, но и со странами Центральной Азии, Индией, Китаем. «Всю эту мозаику нужно сложить вместе, чтобы максимально выжать то, что нужно Украине в сферах политического, торгового сотрудничества, сфере безопасности, минимизации рисков с точки зрения балансировки некоторыми странами их позиции в отношении россии. Регион сложный и интересный, с ним нужно работать”, — отметил министр.

Глава МИД Украины напомнил, что его турне по странам Африки, которое также является частью курса на открытие новых горизонтов, уже принесло конкретные результаты как во время голосования в Генассамблее ООН, так и в торговле.

“По сути здесь, в Камбодже, не выезжая из столицы Пномпеня, я совершил Азиатское турне. Я уже встретился с коллегами из Брунея, Вьетнама, Таиланда, Сингапура, Лаоса, провел телефонные переговоры с коллегой из Папуа-Новой Гвинеи. Азиатский регион хорошо знает, что такое иностранное вторжение, какое несчастье это приносит. Поколения людей помнят войну. Поэтому здесь полная симпатия на стороне Украины. Люди знают Украину, знают Президента Зеленского, молодежь им восхищается как своим героем”, — заметил Кулеба.

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Министр также рассказал о восхищении азиатских коллег успехами Вооруженных сил Украины на поле боя и успешными контрнаступательными операциями.

“Наша работа как дипломатов состоит в том, чтобы всеми методами помогать Вооруженным силам Украины и усиливать изоляцию россии на международной арене. Украинский интерес везде, его просто нужно найти и использовать для нашего государства, чтобы приблизить победу”, — подытожил глава МИД.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Камбоджу подписал от имени Украины Инструмент о присоединении к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Он также провел несколько двусторонних встреч.

Фото: Dmytro Kuleba, Twitter

По материалам: Укринформ