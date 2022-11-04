Если россия применит ядерное оружие, то прекратит свое существование — Зеленский

03.11.2022 18:27

Укринформ

Президент Владимир Зеленский считает, что если россия применит ядерное оружие, то больше не будет мира, как сейчас, а российской федерации не будет существовать.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Греции Катериной Сакелларопулу в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

“Мне кажется, что россия тем, что она начала, развязала в 21 веке войну против своего соседа, с которым она проходила очень важные исторические шаги и откуда она в целом начала свое существование. Мне кажется, что она уже проиграла в этой войне, начав ее. Вопрос времени”, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина борется за свободу, и "мы на своей земле, война односторонняя".

Президент добавил, что россияне пришли на нашу землю, и в этом и есть агрессия, признанная всем миром, поэтому "восстановление нашей территориальной целостности – вопрос времени".

"Применение ядерного оружия.. Применение уже говорит о том, что это ядерная война, третья мировая война. О чем тогда говорить? Какая разница, что будет после третьей мировой войны? Каков смысл об этом говорить? Если россия будет использовать ядерное оружие — больше не будет существовать того мира, в котором мы живем. То есть будет совсем другой мир, в котором точно государство, применившее ядерное оружие, точно существовать не будет. Я абсолютно в этом уверен”, — подчеркнул глава Украинского государства.

По его словам, "это будет уже вопрос не в том, что кто-то отвечает на ядерные удары, а вопрос будет в самом государстве, они не удержат ни свое государство, ни свои политические позиции внутри государства".

"Я думаю, что они будут разбираться внутри, в революционных процессах внутри своего государства. Поэтому я и не смотрю на это серьезно. Хотя, смотря на шаги, которые россия, политически-военное руководство делало на нашей земле, адекватными эти шаги или реально военными эти шаги назвать тоже нельзя”, — сказал Зеленский.

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Как сообщалось, ранее американская разведка проинформировала, что на сегодняшний день не располагает информацией, удостоверяющей подготовку россиян к применению ядерного оружия в Украине или даже решению руководства кремля об этом шаге.

По материалам: Укринформ