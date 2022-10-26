Политика

Шмыгаль поблагодарил Польшу за готовность изменять законодательство для конфискации активов рф

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 26 октября, 2022
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Шмыгаль поблагодарил Польшу за готовность изменять законодательство для конфискации активов рф

Шмыгаль поблагодарил Польшу за готовность изменять законодательство для конфискации активов рф

26.10.2022 10:22

Укринформ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с главой польского правительства Матеушем Моравецким и поблагодарил за готовность изменять законодательство Польши для конфискации активов рф.

Как передает Укринформ, об этом Шмыгаль написал в Твиттере.

"На полях конференции "Recovery Of Ukraine" провели встречу с Матеушем Моравецким. Поблагодарил Польшу и лично главу Совета министров за готовность начать изменения в законодательство в части конфискации российских активов", — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что эти средства должны пойти на восстановление Украины и компенсацию ущерба, нанесенного агрессором.

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Как сообщалось, в Берлине под эгидой Немецкого председательства в G7 и Европейской комиссии прошла Международная конференция экспертов по восстановлению Украины, которая привлекла лучших специалистов со всего мира. Эти эксперты обсудили стратегию послевоенного восстановления Украины, которая станет основой для конкретных программ по реконструкции и восстановлению Украины с участием международного сообщества.

Фото: Денис Шмыгаль / Твиттер

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 26 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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