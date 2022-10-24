Шмигаль обсудил с Шольцем российские угрозы и шантаж

Шмигаль обсудил с Шольцем российские угрозы и шантаж

24.10.2022 17:29

Укринформ

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе рабочего визита в Берлин обсудил с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем поддержку Украины, а также угрозы и шантаж со стороны россии.

Об этом глава украинского правительства сообщил в Телеграме, передает Укринформ.

По словам Шмыгаля, в ходе встречи он поблагодарил за поддержку Украины и отметил, что первая полученная ВСУ система IRIS-T очень эффективно показала себя в защите украинского неба и спасла немало жизней.

"Затронули и особо важный вопрос — ситуацию на Запорожской АЭС и Каховской ГЭС. российские террористы продолжают угрозы и шантаж. Призываем партнеров решительно отреагировать на такие заявления, чтобы предотвратить потенциальную катастрофу", — подчеркнул Премьер-министр.

Он отметил, что в ходе встречи обсудили восстановление Украины и ключевые аспекты сотрудничества.

Шмыгаль выразил благодарность Шольцу за персональную инициативу по организации Конференции восстановления Украины в Берлине.

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Как сообщалось, на украинско-немецком экономическом форуме канцлер Шольц заявил, что Германия как можно скорее поставит Украине еще три комплекса противовоздушной обороны IRIS-T.

Фото: Денис Шмыгаль/Телеграм

По материалам: Укринформ