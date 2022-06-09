Резников признался, какое количество солдат Украина теряет за каждый день войны

Украинские власти не называют конкретную цифру, сколько от начала вторжения Российской Федерации 24 февраля погибло украинских военных. Однако в последнее время украинские чиновники начали называть потери за сутки.

На этот раз на эту тему высказался министр обороны Алексей Резников. Он заявил, что каждый день Украина теряет до 100 солдат, еще 500 каждый день получают ранения, пишет Первая Лента.

«Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными. кремль продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, несет огромные потери. Но пока что имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта. Важно сохранять концентрацию. Тогда Украину победит!» – написал он на своей странице в одной из социальных сетей.

Также Резников добавил, что оружия, которое уже поступило Украине, хватило бы для победного сопротивления от любой армии Европы, но не от РФ. Также он отметил, что польские гаубицы «Краб» уже находятся на фронте.

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