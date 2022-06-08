Политика

Арестович рассказал хорошую новость для мужчин, которые хотят выехать за границу

Скоро некоторые категории граждан смогут покинуть страну.

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 8 июня, 2022
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Одним из самых интересных вопрос в последнее время для некоторых украинцев является – когда мужчины, которые не намерены воевать смогут законно покинуть страну? Вполне возможно скоро у некоторых категорий граждан появится такой шанс.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил на этот вопрос. В эфире проиграны Фейгин Live он рассказал, что власти разрабатывают соответствующий документ. При этом решение этого вопроса все ближе, пишет Первая Лента.

Советник главы Офиса президента  рассказал, что перспективы решения вопроса есть, дискуссия сдвинулась с мертвой точки. Возможно, скоро мужчин будут выпускать из Украины: «Возможно граждане, те же самые моряки, услышат: «можете выезжать на таких-то условиях».

При этом он не сообщил других подробностей. Пока непонятно, когда это может произойти. Также не сообщается никаких деталей об условиях выезда.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз официально принял шестой пакет санкций против России.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 8 июня, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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